اليوم الوطني / مسؤولو جامعة شقراء يهنئون القيادة باليوم الوطني



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أكد معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيّم بن مارد الأسمري أن المملكة قيادةً وشعباً تعيشُ فرحة اليوم الوطني مقرونةً بالطموح والرُّقي والتقدُّم، يتجدّد فيها استحضار الماضي العريق المملوء بالتضحية والبذل والعطاء للتأسيس الجليل لهذا الوطن العزيز حين وضع لبناته الأولى في مسيرته نحو الرِّيادة الإقليمية والعالمية الملكُ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله– منطلقاً من مرتكزين عظيمين هما القرآن والسنة ، وسار على نهجه أبناؤه الملوك من بعده -رحمهم الله- إلى أنْ تولّى زمام الحكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعضده سمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - فكانت عجلةُ التطوّر تسير بشكل مميّز ومنظَّم في جميع المجالات الحيوية، والتنموية، والبشرية، والتعليمية، وغير ذلك من المجالات .

وأشار إلى أن جامعة شقراء ضمن المنظومة التعليمية العليا، التي ستبقى شاهدةً على تقدير القيادة الحكيمة وتضحيتها وسخائها تجاه مواطنيها عامَّة، وجيل المستقبل وأمل الأمة، بما تلقاه من دعم كامل وشامل لمشروعاتها الجامعية، ومجمعاتها الأكاديمية، التي تمتدُّ على مساحةٍ واسعة في وطننا المعطاء، حيث تسعى الجامعة إلى أنْ تكون ضمن الجامعات العشر الأولى في المملكة -إن شاء الله - خلال السنوات المقبلة بما تلقاه من سخاءٍ وتشجيع ومتابعة من القيادة.

ومن جهتة رفع صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان وكيل جامعة شقراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ(89) ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الغالية تمر على الوطن وهو في عز وتمكين في ظل قيادته الحكيمة، وولاء وتلاحم بين أفراد شعبه الأوفياء .

وقال سموه: إن في اليوم الوطني مناسبة للأجيال بتجديد وتعزيز الولاء والبيعة لقيادة هذا الوطن، والتأكيد على وحدة الصف واللُحمة الوطنية والترابط الاجتماعي ونبذ كل أنواعِ التطرف والغلو والتفرقة ، والوقوف خلف قيادتنا ضد كل محاولات التشكيك، ودعم كل خطط التنمية وبرامج التطوير ومبادرات التقدم والازدهار، وتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تمثل مرحلة جديدة من استشراف المستقبل .

وأضاف :" وفي كل مناسبة لهذا الوطن نتذكر دائماً ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في سبيل توحيد الوطن ورسم الطريق لتطويره وازدهاره جاعلاً كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الركيزة الأساسية له، فمنذ ذلك الحين وتزامناً مع اتمام مرحلة توحيد كافة أرجاء هذا الوطن وحتى وقتنا المعاصر ونحن نشهد نهضة حضارية واقتصادية ومعرفية في ظل قيادة رشيدة وضعت نصب عينيها الريادة هدفاً منشوداً في مختلف المجالات، واحتلت على إثرها المملكة العربية

وختم سموه حديثه بقول: نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يرد كيد الأعداء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهم الله –.

// انتهى //

23:47ت م

0408



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيّم بن مارد الأسمري أن المملكة قيادةً وشعباً تعيشُ فرحة اليوم الوطني مقرونةً بالطموح والرُّقي والتقدُّم، يتجدّد فيها استحضار الماضي العريق المملوء بالتضحية والبذل والعطاء للتأسيس الجليل لهذا الوطن العزيز حين وضع لبناته الأولى في مسيرته نحو الرِّيادة الإقليمية والعالمية الملكُ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمه الله– منطلقاً من مرتكزين عظيمين هما القرآن والسنة ، وسار على نهجه أبناؤه الملوك من بعده -رحمهم الله- إلى أنْ تولّى زمام الحكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعضده سمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - فكانت عجلةُ التطوّر تسير بشكل مميّز ومنظَّم في جميع المجالات الحيوية، والتنموية، والبشرية، والتعليمية، وغير ذلك من المجالات .وأشار إلى أن جامعة شقراء ضمن المنظومة التعليمية العليا، التي ستبقى شاهدةً على تقدير القيادة الحكيمة وتضحيتها وسخائها تجاه مواطنيها عامَّة، وجيل المستقبل وأمل الأمة، بما تلقاه من دعم كامل وشامل لمشروعاتها الجامعية، ومجمعاتها الأكاديمية، التي تمتدُّ على مساحةٍ واسعة في وطننا المعطاء، حيث تسعى الجامعة إلى أنْ تكون ضمن الجامعات العشر الأولى في المملكة -إن شاء الله - خلال السنوات المقبلة بما تلقاه من سخاءٍ وتشجيع ومتابعة من القيادة.ومن جهتة رفع صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان وكيل جامعة شقراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ(89) ، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الغالية تمر على الوطن وهو في عز وتمكين في ظل قيادته الحكيمة، وولاء وتلاحم بين أفراد شعبه الأوفياء .وقال سموه: إن في اليوم الوطني مناسبة للأجيال بتجديد وتعزيز الولاء والبيعة لقيادة هذا الوطن، والتأكيد على وحدة الصف واللُحمة الوطنية والترابط الاجتماعي ونبذ كل أنواعِ التطرف والغلو والتفرقة ، والوقوف خلف قيادتنا ضد كل محاولات التشكيك، ودعم كل خطط التنمية وبرامج التطوير ومبادرات التقدم والازدهار، وتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تمثل مرحلة جديدة من استشراف المستقبل .وأضاف :" وفي كل مناسبة لهذا الوطن نتذكر دائماً ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في سبيل توحيد الوطن ورسم الطريق لتطويره وازدهاره جاعلاً كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الركيزة الأساسية له، فمنذ ذلك الحين وتزامناً مع اتمام مرحلة توحيد كافة أرجاء هذا الوطن وحتى وقتنا المعاصر ونحن نشهد نهضة حضارية واقتصادية ومعرفية في ظل قيادة رشيدة وضعت نصب عينيها الريادة هدفاً منشوداً في مختلف المجالات، واحتلت على إثرها المملكة العربية السعودية مكانة قيادية عظيمة بين دول العالم".وختم سموه حديثه بقول: نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يرد كيد الأعداء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهم الله –.// انتهى //23:47ت م0408

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