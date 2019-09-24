اليوم الوطني / متحف صقر الجزيرة للطيران يختتم احتفاله باليوم الوطني الـ 89



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

اختتم متحف صقر الجزيرة للطيران اليوم حفل اليوم الوطني الـ 89 بعدد من الفعاليات والعروض المميزة التي لاقت استحسان الزوار تحت مسمى " سماؤنا وطن " حيث شاركت فرقة الموسيقى العسكرية في الاحتفال بالإضافة إلى فرقة ألعاب الخفة وفرقة العرضة

وأتاحت إدارة متحف صقر الجزيرة للطيران لزوارها الكرام دخول الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام، ومشاهدة فيلم الحلم على طائرة النقل العسكري " C130 " ومشاهدة عدد من الأفلام القصيرة في المسرح التشبيهي بتقنية الـ 4D ومشاهدة الطائرات التي خدمت في القوات الجوية الملكية السعودية التي تأتي على رأسها طائرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- " الداكوتا " وأول طائرة حربية اشتراها الملك عبدالعزيز " الوابيتي ".

يذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

// انتهى //

23:29ت م

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الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساختتم متحف صقر الجزيرة للطيران اليوم حفل اليوم الوطني الـ 89 بعدد من الفعاليات والعروض المميزة التي لاقت استحسان الزوار تحت مسمى " سماؤنا وطن " حيث شاركت فرقة الموسيقى العسكرية في الاحتفال بالإضافة إلى فرقة ألعاب الخفة وفرقة العرضة السعودية وفرقة العرضة الجنوبية .وأتاحت إدارة متحف صقر الجزيرة للطيران لزوارها الكرام دخول الفعاليات التي استمرت ثلاثة أيام، ومشاهدة فيلم الحلم على طائرة النقل العسكري " C130 " ومشاهدة عدد من الأفلام القصيرة في المسرح التشبيهي بتقنية الـ 4D ومشاهدة الطائرات التي خدمت في القوات الجوية الملكية السعودية التي تأتي على رأسها طائرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- " الداكوتا " وأول طائرة حربية اشتراها الملك عبدالعزيز " الوابيتي ".يذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.// انتهى //23:29ت م0404

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