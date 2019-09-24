اليوم الوطني / ثقافة الشمالية تنظم أمسية شعرية في رفحاء باليوم الوطني



رفحاء 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية اليوم أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة أحياها عدد من شعراء المنطقة وذلك في مركز الاحتفالات بمحافظة رفحاء .

واشتملت الأمسية على عدد من القصائد الوطنية التي لاقت استحسان الحضور وإعجابهم.

// انتهى //

23:19ت م

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