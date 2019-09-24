

عرعر 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت مديرية السجون بمنطقة الحدود الشمالية وفروعها اليوم حفلاً للنزلاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

واشتملت الفعاليات المقامة باليوم الوطني على العروض الشعبية وتوزيع الهدايا التذكارية الحلوى على النزلاء.

وعبّر عدد من النزلاء وذووهم عن مشاعر الولاء والحب والإخلاص لهذا الوطن الغالي .

// انتهى //

23:19ت م

0401





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / نزلاء سجون الحدود الشمالية يحتفون باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.