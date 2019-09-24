اليوم الوطني / الملحقية الثقافية في باريس تشارك باليوم الوطني بعدد من الإصدارات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية



باريس 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

شاركت الملحقية الثقافية في باريس في الحفل الذي أقامته سفارة المملكة في فرنسا أمس في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، وذلك من خلال جناح يحوي عددًا من الإصدارات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية عن المملكة وتراثها وأدبها.

وقام المبتعثون بتقديم وشرح لتلك الإصدارات للفرنسيين ضمن مشروع (المبتعث المتطوع) الذي يهدف إلى تحفيز المبتعثين على خدمة مجتمعهم من خلال أعمال التطوعية.

ولاقى الجناح إقبالاً وإعجابًا من المدعوين في الاحتفال من الشخصيات السياسية والبرلمانية والأكاديمية والمسؤولين الفرنسيين وممثلي الجامعات.

وقال المحلق الثقافي في باريس وسويسرا الدكتور عبدالله بن فهد الثنيان بهذه المناسبة: " نحتفي اليوم باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، ذلك اليوم الذي تألفت فيه القلوب واجتمعت فيه الكلمة وتوحدت فيه الأركان تحت راية التوحيد، وفي هذا اليوم لا نتساءل ماذا قدم لنا الوطن، بل يجب أن نتساءل ماذا قدمنا نحن لهذا الوطن الغالي".

وأضاف : " نفخر اليوم بالمبتعثين والمبتعثات الذين يقدمون أقصى ما لديهم لرفعة بلدهم والتعريف بإنجازته، ويشاركوننا اليوم في احتفال اليوم الوطني في برنامج (المبتعث المتطوع) من خلال شرح وتقديم إصداراتٍ عن المملكة وتراثها وأدبها ، والإسهام بالتعريف عن الإرث الحضاري للمملكة وطموح المستقبل".

وبهذه المناسبة، رفع الملحق الثقافي في باريس وسويسرا باسمه واسم الطلبة والطالبات المبتعثين في فرنسا أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي كافة، سائلين الله عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.

// انتهى //

23:18ت م

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