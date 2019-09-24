اليوم الوطني / كاتبات وأديبات سعوديات يهنئن القيادة الرشيدة باليوم الوطني



الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من الكاتبات والأديبات والمثقفات السعوديات أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وللشعب السعودي بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة الذي يمثل يومًا مجيدًا يعيشه الوطن والأمة بمشاعر فياضة بالعز والفخر.

وأوضحت كاتبة الرأي في جريدة اليوم الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم أن اليوم الوطني يجسد تاريخاً من الإنجازات، بدأت بتوحيد المكان والإنسان تحت راية واحده وتأسيس دولة حديثة قادها العلم والعمل إلى مصاف الدول الكبرى بمنجزات حضارية تضاهي حضارات الأمم السابقة .

من جانبها أعربت الكاتبة في جريدة الجزيرة الدكتورة هياء بنت عبدالرحمن السمهري أن الاحتفاء بيوم الوطن التاسع والثمانين مختلفا فهو نبض يسري في الأوردة وانفاس تنعش الأرواح وتستنطق ألاعماق حوله وتنثر الأفراح على كثبانه وسهوله وجباله بما يمثل الإدراك الكامل بأنه وطن مختلف مكاناً ومكانة.

وذكرت الكاتبة في صحيفة المدينة فاتن محمد حسين، أن اليوم الوطني يوم يستحضر فيه المواطن السعودي إنجازات وطننا الغالي الذي قدم لإنسان هذه الأرض الخير والأمن والاستقرار على مدى89 عامًا، أستشعر فيها نعمًا لا تحصى وألاء لا تنسى، وقيام دولة بإنجازات ضاهت بها الأمم المتقدمة حضارة ورقيًّا.

وذكرت الكاتبة في صحيفة "أراء سعودية" رحاب محفوظ أبوزيد أن مرور هذا اليوم ونحن في عزة ونماء ليس بالحدث العادي، قدومه على رأس الفرح والانطلاق يحفز على البذل، فوسط الازدحام اليومي ومسؤوليات الحياة، أفرغ وقت من اليوم لتأمل جمال وإنسانية هذا الوطن وتطلعاته وأمضي لاعمل بكل نزاهة وتفانٍ لخدمته.

وبينت الكاتبة بجريدة الرياض مها الوابل أن يوم 23 سبتمبر هو اليوم الذي توحدت فيه قلوب وعقول وأرواح أبناء هذه الأرض الطاهرة بقيام دولة عظيمة لها مكانة ومكان بين الأمم الكبرى.

وأكدت الكاتبة بصحيفة الجزيرة صيغة الشمري أن اليوم الوطني مناسبة تعزز الشعور بالفخر والاعتزاز بالثوابت التي قام عليها هذا الوطن، وبمكانته الكبيرة وروح الانتماء إليه وترجمة حقيقية وتأكيداً على الوفاء له.

من جانبها أعربت الكاتبة في جريدة الحياة تغريد إبراهيم الطاسان أنها مناسبة مهّمة وغالية على أطياف الشعب السعودي كافة الذين يفخرون بهذا الكيان العظيم الذي اجتمعت أركانه وتآلف شتاته، في وحدة يُضرب بها المثل، ضمت وطناً مترامي الأطراف، ينعم بالاستقرار والازدهار.

// انتهى //

23:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.