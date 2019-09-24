اليوم الوطني / سفارة المملكة في السنغال تحتفي باليوم الوطني



داكار 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وذلك بمقر السفارة بداكار.

حضر الحفل معالي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السنغالي عبدولاي ديوف ومعالي وزير العدل السنغالي ماليكا سال وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والعديد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية السنغال.

كما حضر الحفل لفيف من نخب المجتمع السنغالي والمثقفين والإعلاميين والصحفيين وشخصيات بارزة أخرى.

وألقى السفير الدوسري خلال الحفل كلمة رفع فيها أسمي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأكد السفير الدوسري أن اليوم الوطني مناسبة نستحضر فيها الإنجازات التي تحققت في المملكة، وهي نماذج تأصلت فيها عادات ومواريث حضارية عريقة ودين سام ٍ.

وأضاف أن المرء لا يكاد يزور إحدى مدن المملكة إلا ويجد هذا الموروث المتنوع والفريد الممزوج بالتطور العلمي والاجتماعي والصناعي المدعوم بالبني التحتية الحديثة في مختلف المجالات بدءا من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وأبنائه من بعده، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي تجسد فيه التطور العلمي والصناعي والاجتماعي من خلال رؤية المملكة 2030 التي أشرف وحرص على تنفيذها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - .

وحول العلاقات

وأكد السفير الدوسري أن المملكة تنظر لعلاقاتها مع جمهورية السنغال على أنها علاقات إستراتيجية ونموذجية يحتذي بها بين الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات.

//انتهى//

23:14ت م

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داكار 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وذلك بمقر السفارة بداكار.حضر الحفل معالي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السنغالي عبدولاي ديوف ومعالي وزير العدل السنغالي ماليكا سال وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والعديد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية السنغال.كما حضر الحفل لفيف من نخب المجتمع السنغالي والمثقفين والإعلاميين والصحفيين وشخصيات بارزة أخرى.وألقى السفير الدوسري خلال الحفل كلمة رفع فيها أسمي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وأكد السفير الدوسري أن اليوم الوطني مناسبة نستحضر فيها الإنجازات التي تحققت في المملكة، وهي نماذج تأصلت فيها عادات ومواريث حضارية عريقة ودين سام ٍ.وأضاف أن المرء لا يكاد يزور إحدى مدن المملكة إلا ويجد هذا الموروث المتنوع والفريد الممزوج بالتطور العلمي والاجتماعي والصناعي المدعوم بالبني التحتية الحديثة في مختلف المجالات بدءا من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وأبنائه من بعده، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي تجسد فيه التطور العلمي والصناعي والاجتماعي من خلال رؤية المملكة 2030 التي أشرف وحرص على تنفيذها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - .وحول العلاقات السعودية السنغالية، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال: إنها علاقات تأصلت في عهد الملك فيصل - رحمه الله -، وبلغت قمتها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس ماكي سال.وأكد السفير الدوسري أن المملكة تنظر لعلاقاتها مع جمهورية السنغال على أنها علاقات إستراتيجية ونموذجية يحتذي بها بين الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات.//انتهى//23:14ت م0397

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