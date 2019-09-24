اليوم الوطني / مطار حائل الدولي يحتفي باليوم الوطني



حائل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفى مطار حائل الدولي أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، حيث قدمت إدارة المطار العديد من الفعاليات والأنشطة والهدايا والورود والوشاحات الوطنية للركاب القادمين والمغادرين وجميع مرتادي المطار .

ورفع مدير عام المطارات الشمالية مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف باسمه ونيابة عن منسوبي المطار التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وقال : مناسبة اليوم الوطني تحل كل عام لتتجلى سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ الذي وحد البلاد على كلمة التوحيد واللحمة الوطنية، داعياً المولى -عزّ وجل- أن يحفظ مملكتنا الغالية وولاة أمرنا والشعب السعودي .

// انتهى //

23:13ت م

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