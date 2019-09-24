اليوم الوطني / جوازات المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89



المدينة المنورة 25 محرم 1441هـ الموافق 24 سبتمبر 2019م واس

احتفلت إدارة جوازات منطقة المدينة المنورة اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة ، حيث قدم منسوبو جوازات المنطقة الهدايا والأعلام والحلوى والشعارات الوطنية المتنوعة على المراجعين من مواطنين ومقيمين ابتهاجاً بهذا اليوم السعيد لتأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - .

ورفع مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعيا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .

// انتهى //

23:09ت م

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