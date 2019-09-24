شكرا لقرائتكم جوازات المدينة المنورة تحتفل بيوم الوطن بالهدايا والحلوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-24 جوازات المدينة المنورة تحتفل بيوم الوطن بالهدايا والحلوى متابعات الخليج 365 - واس Advertisements احتفلت إدارة جوازات منطقة المدينة المنورة اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة ، حيث قدم منسوبو جوازات المنطقة الهدايا والأعلام والحلوى والشعارات الوطنية المتنوعة على المراجعين من مواطنين ومقيمين ابتهاجاً بهذا اليوم السعيد لتأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – .

ورفع مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعيا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوازات المدينة المنورة تحتفل بيوم الوطن بالهدايا والحلوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.