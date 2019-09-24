التعليم: لم نصدر تعميمًا بشأن حصص النشاط

2019-09-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

علقت المتحدث باسم التعليم العام، إبتسام الشهري، على تعميم متداول بخصوص حصص النشاط في المدارس.

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وقالت الشهري: إن التعميم لم يصدر عن وزارة التعليم، علمًا بأن العمل مستمر في الوزارة على تطوير ساعة النشاط.

وتداول البعض تعميمًا قيل إنه صدر عن التعليم يفيد بتنفيذ حصتين أسبوعيًّا للأنشطة الطلابية غير الصفية داخل المدرسة، مع إدراج حصتي النشاط ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل التعليمية.