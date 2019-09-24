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إيداع معاشات المتقاعدين ورواتب منسوبي الكهرباء بعد ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد، بعد ساعات، إيداع مبالغ المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر في حسابات مستفيديها.
ويأتي صرف المعاشات انطلاقًا من حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة المتقاعدين وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم.
وتودع المؤسسة المعاشات التقاعدية عبر نظام (تحويل صرف سريع)؛ وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
كما سيتم إيداع رواتب منسوبي الشركة السعودية للكهرباء، خلال الساعات المقبلة.
في سياق آخر، من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر سبتمبر في حسابات الموظفين في المملكة، بعد غد الخميس بدلًا من الجمعة.
وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي، ولكن يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية.
وخلال هذا الشهر، يصادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة 27 سبتمبر، ولذلك فمن المقرر أن يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم الخميس 26 سبتمبر.
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