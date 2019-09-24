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2019-09-24 الجبير يرأس وفد المملكة في اجتماع رفيع المستوى بشأن سوريا‬ متابعات الخليج 365 - واس ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير‬, وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا‬، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.

وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.







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