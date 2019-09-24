توجيه بفتح طريق الملك عبدالله البديل المؤدي لجامعة الجوف 

2019-09-24

متابعات الخليج 365 - واس

بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أنهت أمانة منطقة الجوف أعمال استكمال الجزء المتبقي من امتداد طريق الملك عبدالله (البديل) .

وقال أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: إن مدة تنفيذ المشروع 40 يوماً منذ توجيه سمو أمير المنطقة بسرعة إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالطريق تسهيلًا لطلاب الجامعة، مع مراعاة وضع العبارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول، لافتاً النظر إلى أنه يُعد شريانًا حيويًا يربط شمال غربي مدينة سكاكا بطريق الملك خالد المطار، ويسهل الحركة المرورية لطلاب ومنسوبي الجامعة والكلية التقنية ويمنحهم خيارات أكثر للوصول إلى مقار دراستهم، ويسهم في تخفيف الضغط في الحركة المرورية على طريق المطار وكذلك نظّمت التقاطعات الواقعة على هذا الطريق بالتنسيق مع إدارة النقل والطرق بمنطقة الجوف وإدارة المرور لرفع كفاءة السلامة المرورية في الطريق.

وأعرب المهندس الشرعان عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على دعمهما مشروعات الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته الدائمة.