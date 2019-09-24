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طارق الحبيب يطالب بتقنين التفحيط ولكن!
متابعات الخليج 365 - الرياض
دافع استشاري الطب النفسي طارق الحبيب عن التفحيط، وقال: إنه بدأ قبل 30 عامًا في المملكة، وهو يساعد في إخراج الطاقة من الشباب، وهو ما دفعه إلى تقنينه.
وتابع الحبيب في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التفحيط هواية مثل كرة القدم، وهي هواية جديدة، ولهذا يجب نقلها إلى أرض الواقع لتصبح مسابقات بهدف جلب الشباب بدلًا من ممارسته بشكل خطير بعيدًا عن الرقابة.
وأضاف: أن الإنسان حر في التعبير عن فرحته بالوطن، اجعلوها حرية، ولا تضيقوا على الناس واسعًا، افتحوا باب التعبير؛ حتى يشعر الناس بمرونة أكبر فينسبوا المرونة إلى الوطن.
في سياق آخر، تحرص إدارة المرور على ملاحقة المفحطين والمخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في النظام معهم؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
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