- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم السلطات الأمنية تحرر المواطن ناصر الذروي من سجون الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السلطات الأمنية تحرر متابعات الخليج 365 ناصر الذروي من سجون الحوثي
بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام
متابعات الخليج 365 - جدة
نجحت السلطات الأمنية في المملكة، في تحرير متابعات الخليج 365 ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام.
واستقبلت أسرة متابعات الخليج 365 ناصر الذروي ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأمنية تحرر المواطن ناصر الذروي من سجون الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.