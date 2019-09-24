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السلطات الأمنية تحرر المواطن ناصر الذروي من سجون الحوثي

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2019-09-24

السلطات الأمنية تحرر متابعات الخليج 365 ناصر الذروي من سجون الحوثي

بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام

متابعات الخليج 365 - جدة

نجحت السلطات الأمنية في المملكة، في تحرير متابعات الخليج 365 ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام.

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واستقبلت أسرة متابعات الخليج 365 ناصر الذروي ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي بعد عودته في مطار جدة الدولي.




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