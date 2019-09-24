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لقطات لأمطار محايل والمدني يحذر
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
شهدت محافظة محايل، اليوم، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة شملت وسط المحافظة والأجزاء الشمالية، منها قرى آل فاهمة والنصب وترقش والمصبح والعين ودارس ومحصن.
وتسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الشوارع التي تقع بمثلث بلدة ترقش شمال المحافظة.
من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها، وأرشدت إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
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