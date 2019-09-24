شكرا لقرائتكم القبض على قائد شاحنة أخفى لوحاتها وأساء استعمال المنبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-24 القبض على قائد شاحنة أخفى لوحاتها وأساء استعمال المنبه متابعات الخليج 365 - الشمالية قبض مرور منطقة الحدود الشمالية على قائد الشاحنة الذي أساء استعمال منبه المركبة. وأوضح المرور أن قائد الشاحنة قام أيضًا بإخفاء لوحاتها، موضحًا أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements ونشر المرور صورًا تبين ضبط الشاحنة المخالفة.







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