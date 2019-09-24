الان تتابع الجمارك: إحباط تهريب 26 ألف زجاجة خمر و11 مليون سيجارة بمنفذ البطحاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أعلنت “الجمارك السعودية”، الثلاثاء، عن إحباط تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، وكمية كبيرة من السجائر بلغت 11,4 مليون سيجارة.
وقالت في “تدوينة” نُشِرت عبر حسابها الرسمي في منصة “تويتر”، إن تلك الممنوعات أحبطت في منفذ البطحاء، وعثر على تلك الممنوعات مخبأة داخل شاحنتين.
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