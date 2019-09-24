الان تتابع التعليم توضح حقيقة التعميم المتداول بخصوص حصص النشاط في المدارس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أوضحت وزارة التعليم،اليوم، حقيقة التعميم المتداول بخصوص حصص النشاط في المدارس. وقالت المتحدثة باسم التعليم، ابتسام الشهري: ” إشارة إلى التعميم المتداول بخصوص حصص النشاط في المدارس؛ نوضح أن التعميم لم يصدر عن الوزارة؛ علماً أن العمل مستمر في الوزارة على تطوير ساعة النشاط.

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