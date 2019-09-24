الان تتابع شاهد .. المواطن العائد من سجون الحوثيين يسجد على أرض المطار و يقبل تراب الوطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات نجحت السلطات الأمنية في المملكة في تحرير المواطن ناصر الذروي من سجون الحوثيين. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة للمواطن العائد من سجون الحوثيين يسجد على أرض المطار و يقبل تراب الوطن.

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