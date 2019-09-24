شكرا لقرائتكم خبر عن 400 نزيل في سجن الباحة يحتفون باليوم الوطني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)أسهم 400 نزيل من نزلاء سجون الباحة في الاحتفاء باليوم الوطني من خلال كلمات نثرية وأهازيج شعبية، وفلكلور، وقصائد فصيحة، وقصائد نظم، وشاركهم الاحتفال وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد صالح السياري، ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، ومدير تعليم منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، ومدير تعليم المخواة علي الجالوق، وعدد من مسؤولي المنطقة.
وأكد مدير سجون الباحة العميد معيض القحطاني أن ذكرى وحدة يوم الوطن تتمثل في التقاء نخب المجتمع بالنزلاء وتقاسم المشاعر والتعبير عن الانتماء والولاء، فيما عبَّر النزلاء عن سعادتهم بمشاركة المجتمع لهم والتفات المسؤولين لإخوانهم وأبنائهم داخل السجن.
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