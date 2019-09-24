هذا ما قالته ريما بنت بندر للجنود المصابين

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (واشنطن) أكدت سفيرة خادم الحرمين لدى أمريكا ريما بنت بندر فخر المملكة واعتزازها بالجنود المصابين في ميدان الشرف. جاء ذلك خلال لقائها بالمصابين في حفل اليوم الوطني 89 الذي اقيم في سفارة المملكة في واشنطن، وتمنت لهم الشفاء العاجل.



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