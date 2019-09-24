ما نسيناكم

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جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (جدة) وسط أفراح السعوديين بعيدهم الوطني في أرجاء المملكة الحبيبة، لم يغب عن مخيلاتهم ولا مشاعرهم، ذلك الجندي المرابط على الحد، الحامل بندقيته، الذائد بها عن حمى وطنه، لتتغلغل إلى أفئدتهم أحاسيس الوفاء المختلطة بالفرح، فسابقت ألسنتهم قلوبهم، وهي تتمتم بابتهالات الحب أن يحميهم الرب، من غدر الأعداء المتربصين، فبرغم وجودهم على أقاصي حدود المملكة إلا أنهم حضروا البارحة في كل احتفال وهم يتربعون وسط قلوب السعوديين، فبدأ كل شبر من بقاع الوطن الغالي يهيم شوقا للقياهم، وكأنه يردد كلمات محمود درويش وهو يقول «فبعضي لديَّ وبعضي لديك.. وبعضي مُشتاق لبعضي.. فهلّا أتيت؟».

وسط أفراح السعوديين بعيدهم الوطني في أرجاء المملكة الحبيبة، لم يغب عن مخيلاتهم ولا مشاعرهم، ذلك الجندي المرابط على الحد، الحامل بندقيته، الذائد بها عن حمى وطنه، لتتغلغل إلى أفئدتهم أحاسيس الوفاء المختلطة بالفرح، فسابقت ألسنتهم قلوبهم، وهي تتمتم بابتهالات الحب أن يحميهم الرب، من غدر الأعداء المتربصين، فبرغم وجودهم على أقاصي حدود المملكة إلا أنهم حضروا البارحة في كل احتفال وهم يتربعون وسط قلوب السعوديين، فبدأ كل شبر من بقاع الوطن الغالي يهيم شوقا للقياهم، وكأنه يردد كلمات محمود درويش وهو يقول «فبعضي لديَّ وبعضي لديك.. وبعضي مُشتاق لبعضي.. فهلّا أتيت؟».

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