شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر يدين الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، من رئيس جمهورية إيسوفو محمدو ، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.

وأكد ، لخادم الحرمين الشريفين، تضامن النيجر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين ، عن شكره لرئيس النيجر لإدانته هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.