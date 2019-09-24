شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر يدين الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو والان مع التفاصيل
وأكد ، لخادم الحرمين الشريفين، تضامن النيجر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين ، عن شكره لرئيس النيجر لإدانته هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.
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