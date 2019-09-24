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رئيس النيجر يدين الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو

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جدة - خالد شويل - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً، من رئيس جمهورية إيسوفو محمدو ، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.

وأكد ، لخادم الحرمين الشريفين، تضامن النيجر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين ، عن شكره لرئيس النيجر لإدانته هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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