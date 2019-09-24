محمد بن مسعود - الدمام - على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "نيويورك" ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير, وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك. وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. 24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 11:55 PM على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "نيويورك" Advertisements "الجبير" يرأس الوفد السعودي في اجتماع "الحل السياسي في سوريا" "الجبير" يرأس الوفد السعودي في اجتماع "الحل السياسي في سوريا" ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير, وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك. وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يرأس الوفد السعودي في اجتماع "الحل السياسي في سوريا" ،

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