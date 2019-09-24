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أعلنت "الجمارك السعودية" قبل قليل عن إحباطها تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11,4 مليون سيجارة.
وقالت في "تدوينة" نُشِرت عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، إن تلك الممنوعات أُحبِطتْ في منفذ البطحاء، وعُثر على تلك الممنوعات مُخبأة داخل شاحنتين.
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 11:52 PM
عُثِر عليها مُخبأة داخل شاحنتين ومواصلةً لنشر إنجازاتها في يوم الوطن الـ89"الجمارك": أحبطنا 26 ألف زجاجة خمر و11 مليون سيجارة بـ"منفذ البطحاء"
أعلنت "الجمارك السعودية" قبل قليل عن إحباطها تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11,4 مليون سيجارة.
وقالت في "تدوينة" نُشِرت عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، إن تلك الممنوعات أُحبِطتْ في منفذ البطحاء، وعُثر على تلك الممنوعات مُخبأة داخل شاحنتين.
، "الجمارك": أحبطنا 26 ألف زجاجة خمر و11 مليون سيجارة بـ"منفذ البطحاء" ،
المصدر : الخليج 365
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