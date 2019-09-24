، "العساف" يفتتح معرض "الملك سلمان للإغاثة" والبرنامج السعودي لإعمار اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

افتتح وزير الخارجية، الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وشارك في الافتتاح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة ‫البحرين، ووزير الخارجية اليمني محمد بن عبدالله الحضرمي، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويأتي هذا المعرض على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.