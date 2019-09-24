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تفاعل ٣٠ متبرعًا بالدم مع الحملة التي انطلقت اليوم الثلاثاء من قِبل لجنة التنمية الاجتماعية بحي عرقة - غربي الرياض؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة".
وتأتي "الحملة" - كما رصدتها "الخليج 365" – بالتعاون مع مكتب التعليم بحي الرائد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وتستمر فعالياتها حتى الـ١٠ مساء يوم الخميس المقبل في مواقف أسواق كارفور بعرقة.
ودُشنت "الحملة" بحضور رئيس مجلس إدارة لجنة تنمية عرقة "بدر الرواف"، ونائبه "عبدالعزيز المرشد"، والرئيس التنفيذي للجنة "عبدالرحمن اللويحق"، وبمشاركة من كشافة نادي الحي بثانوية عرقة.
يُشار إلى أن حملة "التبرع بالدم" التي انطلقت اليوم في مواقف أسواق كارفور بحي عرقة من الساعة الـ٦مساء حتى الـ١٠ مساء تستمر حتى مساء بعد غد الخميس؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة".
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 11:16 PM
أطلقتها "التنمية الاجتماعية" بالتعاون مع مستشفى فيصل التخصصي.. وتستمر 3 أيام"الخليج 365" ترصد انطلاق حملة التبرع بالدم ضمن فعاليات اليوم الوطني بـ"عرقة الرياض"
تفاعل ٣٠ متبرعًا بالدم مع الحملة التي انطلقت اليوم الثلاثاء من قِبل لجنة التنمية الاجتماعية بحي عرقة - غربي الرياض؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة".
وتأتي "الحملة" - كما رصدتها "الخليج 365" – بالتعاون مع مكتب التعليم بحي الرائد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وتستمر فعالياتها حتى الـ١٠ مساء يوم الخميس المقبل في مواقف أسواق كارفور بعرقة.
ودُشنت "الحملة" بحضور رئيس مجلس إدارة لجنة تنمية عرقة "بدر الرواف"، ونائبه "عبدالعزيز المرشد"، والرئيس التنفيذي للجنة "عبدالرحمن اللويحق"، وبمشاركة من كشافة نادي الحي بثانوية عرقة.
يُشار إلى أن حملة "التبرع بالدم" التي انطلقت اليوم في مواقف أسواق كارفور بحي عرقة من الساعة الـ٦مساء حتى الـ١٠ مساء تستمر حتى مساء بعد غد الخميس؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة".
، "الخليج 365" ترصد انطلاق حملة التبرع بالدم ضمن فعاليات اليوم الوطني بـ"عرقة الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
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