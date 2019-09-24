خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من أبشر وزارة الداخلية برقم اللوحة

الاستعلام عن المخالفات المرورية من أبشر وزارة الداخلية ، تسعى المملكة العربية السعودية لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين في المملكة سواء السعوديين أو المقيمين في المملكة بهدف العمل أو مرافقة أحد المقيمين الفعليين في المملكة، ولذلك تحرص على تقديم جميع خدماتها بصورة إلكترونية توفيرًا للوقت والمجهود، ومن ضمن الخدمات الالكترونية التي تقدمها المملكة، خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم الاعتراضات وذلك من خلال موقع أبشر الرسمي التابع لوزارة الداخلية السعودية والمخصص لتقديم الخدمات الإلكترونية بالمملكة، وهناك بوابة تسجيل داخل الموقع خاصة بالأفراد وأخرى مخصصة فقط للإعلان عن الأعمال المتاحة في المملكة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم الاعتراضات

يبحث الكثير من المقيمين في الأراضي السعودية عن أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم الاعتراضات إن وجودت، وذلك بعيد عن الذهاب لأحد المؤسسات الحكومية بالمملكة حيث يبذل وقتها الفرد الكثير من الجهد ويستنفذ الكثير من الوقت، ويمكن الآن للمقيمين بالمملكة الدخول على موقع أبشر الالكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، والاستعلام عن المخالفات المرورية والإطلاع على تفاصيل المخالفة، وذلك عن طريق إدخال رقم لوحة السيارة في المكان المخصص لها على الموقع، وسيقوم الموقع بتحميل صفحة المخالفات وتحديد المخالفة إن وجدت مع ذكر تفاصيل تلك المخالفة، كما يمكنكم الاعتراض على تلك المخالفات بشرط أن لا يمر “شهر” على تاريخ تحرير المخالفة، وبحد أقصى 5 اعتراضات في العام الواحد.

موقع أبشر الالكتروني

يقدم موقع أبشر للمقيمين في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وخدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها بالنسبة للوافدين في المملكة والمقيمين بداخلها، وذلك بعد إنشاء حساب للفرد على الموقع وإدخال البيانات كاملة بصورة سليمة، وتلك الخدمات تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من خلال موقع أبشر الإلكتروني الرسمي والتابع لوزارة الداخلية السعودية.