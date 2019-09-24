الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 من بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات لمواطنين والمقيمين في أراضيها أو الوافدين والزائرين، ومن ضمن تلك الخدمات المتاحة للمقيمين في الأراضي السعودية، الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، حيث يستطيع جميع المقيمين في المملكة الاستعلام عن تفاصيل إقامته في الأراضي السعودية، سواء زائر أو وافد أو مقيم، بالإضافة إلى معرفة تاريخ فعالية الإقامة وموعد انتهاء صلاحيتها، حرصًا على تجديد تلك الإقامة أو مغادرة الأراضي في الوقت المحدد لتجنب حدوث أي مشاكل مع السلطات السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

تعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة لمواطنيها والتي تحقق زيارات كثيرة يوميًا بسبب رغبة الجميع في معرفة موعد انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة بهم، ويمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الدخول على موقع أبشر الالكتروني، واختيار أفراد للانتقال للخدمات الخاصة بالأفراد داخل المملكة، ثم الدخول على خدمات الجوازات ثم الاستعلامات الالكترونية، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وذلك عن طريق إدخال رقم الإقامة الخاص بالفرد.

موقع أبشر الالكتروني وزارة الداخلية السعودية

حرصًا على التطوير الدائم لمنصة أبشر الالكترونية والتي تعد الموقع الرسمي للخدمات الالكترونية بالمملكة، أنهى القائمين على موقع أبشر الالكتروني absher.sa نقل الموقع إلى رابط جديد، حيث يعد بوابة مركزية تضم الكثير من الخدمات الالكترونية المختلفة ومنها خدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية وخدمات المرور بوجه عام، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالجوازات والإقامة داخل المملكة، كما تقدم العديد من الخدمات لقطاع الأعمال وأصحاب المؤسسات الخاصة، وكانت وزارة الداخلية قد حثت المواطنين من قبل للتسجيل في نظام أبشر كمستخدم جديد، وذلك عن طريق الدخول على رابط الموقع وإدخال بعض البيانات الخاصة بالمستخدم ثم تأكيد التسجيل، لضمان الاستفادة بالخدمات الالكترونية المقدمة من خلال ذلك الموقع.