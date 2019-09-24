أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا تنبيهاً للمواطنين الموجودين بالقرب من مقر البرلمان الإندونيسي وطريق سنيان سيتي بالاتبعاد عن تلك المنطقة نظراً لوجود بعض التجمعات، ما تسبب في إغلاق المداخل للطرق السريعة القريبة منه، وإقفال بعض مسارات الطرق. وأضافت السفارة بأنه يمكن التواصل عند الحاجة عبر الأرقام التالية: قسم شؤون السعوديين: 00622129023444 هاتف الطوارئ: 00628553003000 – 00628111806446

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في إندونيسيا تصدر تنبيهاً بعدم الاقتراب من مقر البرلمان وطريق سنيان سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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