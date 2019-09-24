الكشف عن السبب الحقيقي وراء توقف صحيفة “الحياة” .. ومفاجأة صادمة بشأن مكتبها في دبي!

كُشفت معلومات جديدة بشأن توقف موقع الحياة وأيضاً حساب الصحيفة على تويتر، منذ ما يقرب 20 يوماً. وبحسب المعلومات وفقًا صحيفة “المرصد”، فإن سبب توقف موقع صحيفة الحياة التي تعود ملكيتها للأمير خالد بن سلطان، هو مرورها بأزمة مالية. ووفقاً لمصادر، فقد تم قطع الكهرباء عن مكاتب الصحيفة بدبي ، وكذلك توقف عمل السيرفرات من قبل الشركة المشغلة لها وذلك لعدم دفع إشتراك التجديد لسيرفرات الموقع. ولم يقتصر الأمر على بل أضرب الصحفيين والإعلاميين العاملين بموقع الحياة عن العمل، وذلك إثر عدم صرف رواتبهم منذ سنة ونصف.

وأعرب موظفو الحياة، عن استغرابهم من موقف الإدارة من توقف موقع الحياة بهذا الشكل ، الأمر الذي اعتبروه بمثابة “الدفن” للموقع وتاريخه ، مستنكرين من عدم اللجوء إلى بيع الموقع لمستثمر جديد يقوم بتطويره وتسديد مرتبات الموظفين. جدير بالذكر أن صحيفة الحياة تعاني من أزمة مالية أجبرتها على إغلاق مكاتبها في لبنان ولندن ومصر، كما أن نسختها الورقية قد توقفت عن الصدور منذ ما يقرب العام في السعودية. وتفاجأ متابعو صحيفة “الحياة” بتوقف موقعها الإلكتروني عن تحديث الأخبار منذ 20 يوما تقريبا، كما توقف أيضا حساب تويتر ولوحظ عدم وجود أخبار منذ الفترة المذكورة.