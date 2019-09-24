عاجل اليمن : الملك سلمان يزف بشرى سارة للمغتربين والمقيمين في السعودية : إعفاء شامل من الرسوم لهذه الفئات من العمالة الوافدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يزف بشرى سارة للمغتربين والمقيمين في السعودية : إعفاء شامل من الرسوم لهذه الفئات من العمالة الوافدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

قد يهمك ايضاً:

بكل جرأة .. بلقيس فتحي تثير شباب وبنات السعودية بعدما وضعت صورة الملك سلمان وولي عهده في هذا المكان في اليوم الوطني89 (فيديو)

‘‘إسرائيل’’ تفجر مفاجأة بشأن السعودية في اليوم الوطني للمملكة.. وتتوعد بحدث تاريخي قريب

في تطورات عاجلة ومفاجئة : طهران تعلن انتهاء الحرب في اليمن وتكشف عن تحالف يضمن إيران والسعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت

شاهد : الفنانه شيرين تتحدث عن السيسي في حفلها بالسعودية، وتبكي على المسرح

بمناسبة اليوم الوطني السعودي : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر أوامر بشأن القوات السعودية المشاركة في اليمن

عاجل :جماعة الحوثي تطلق صاروخين دفعه واحده علئ هذا الهدف الحساس في المملكلة والسعودية تعترف بوصولهما(شاهد)

عاجل: أول رد رسمي للحكومة اليمنية على مبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن

هل تذكرون الفنان السوري باسم ياخور الذي مثل دور ‘‘خالد ابن الوليد‘‘؟.. شاهدوا ما تعرض له اليوم وأثار جنون زوجته!

سياسي جنوبي : هناك تغييرات واسعة من ضمنها عودة الحكومة الشرعية إلى عدن (التفاصيل)

عــــــــــاجل: انفجار عنيف يهز قلب مدينة مارب قبل قليل وهذا ما حدث

الأمير النائم يظهر من جديد وهذا ما فعله في اليوم الوطني للسعودية وأشعل مواقع التواصل .. شاهد

الإمارات تغدر بالسعودية وتعلن التأييد الكامل لمبادرة الحوثيين بشأن وقف الحرب في اليمن وتوجه رسالة عاجلة للمملكة.. شاهد ما ورد فيها

جريمة مروعة اعدام فتاة في صنعاء بعد نصف ساعة من خروجها من السجن لسبب لا يخطر على بال

Advertisements

هجوم عسكري يستهدف ايران وطلب سعودي عاجل ومقترح امريكي مفاجئ واول دولة عظمى تعلن موقفها مما يحدث(تفاصيل طارئة)

ليس الرئيس هادي ولا الحوثي ولا الملك سلمان .. جميح يكشف عن الطباخ الذي يدير الحرب في اليمن..!

الرئيس الراحل يقدم للحوثيين أغلى كنز تمتلكه اليمن أصاب السعودية بالجنون .. وإيران توجه له رسالة شكر رسمية

الفتاة السعودية ‘‘رهف القنون’’ تستفز السعوديين بظهور جديد .. وتشكر ‘‘محمد بن سلمان’’ .. شاهد (صور)

”الشيخة موزة” والدة أمير قطر تفاجئ اليمنيين بكرم أميري فاق التوقعات وتقدم هذا ”المبلغ الكبير” لكل لاعب يمني.. وتؤكد: ”يستحقون أكثر من ذلك” (فيديو)

ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019

ضربة موجعة اغتيال الرجل الأول للشرعية في عدن .. ومقتل العشرات من مؤيدي الحكومة في خطوة غادرة (أسماء وتفاصيل)

رسميا: الفيفا يحسم مصير المنتخبين ”اليمني” و”القطري” ويعلن أسماء المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا 2020م

شاهد مسؤول يمني بارز يبكي بحرقة ألهبت مشاعر اليمنيين.. وهذا أول تعليق للحكومة الشرعية (فيديو)

العلم السعودي يتحول إلى فستان لـ‘‘أصالة’’ في اليوم الوطني للسعودية .. شاهد أين وضعت صورة الملك وولي العهد (فيديو)

الكشف عن الخطة الإماراتية الخطيرة التي اضطرت الرئيس هادي لإصدار قرار جمهوري بتعيين ”الحضرمي“ وزيرا للخارجية

ظهور جديد لـ ‘‘صدام حسين’’ يبكي الملايين .. وابنته رغد تنشر (فيديو مزلزل)

إيران تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف بالاسم عن الشخصية التي زودت الحوثيين بأسلحة قصف أرامكو السعودية وتضع اليمنيين والسعوديين في موقف محرج

​​​​​​

كانت صحيفة "عكاظ" قد ذكرت أنه ستشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.

وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.