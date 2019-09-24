عاجل اليمن : عاجل :جماعة الحوثي تطلق صاروخين دفعه واحده علئ هذا الهدف الحساس في المملكلة والسعودية تعترف بوصولهما(شاهد)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :جماعة الحوثي تطلق صاروخين دفعه واحده علئ هذا الهدف الحساس في المملكلة والسعودية تعترف بوصولهما(شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، سقوط صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم من داخل الأعيان المدنية بمحافظة صنعاء، داخل الأراضي اليمنية، بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ باليستي بمحافظة صعدة.

وقالت قيادة التحالف في بيان: إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، الثلاثاء، عن إطلاق الميليشيا الحوثية لصاروخ باليستي من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان ) باستخدام الأعيان المدنية، وسقوطه بمحافظة (صعدة).

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فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة.

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.