أمير القصيم يكرم وكيل الرقيب ناصر الغفيص نظير إنقاذه الطفلة “جوان” بمدينة بريدة

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. كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, وكيل الرقيب ناصر بن جارالله الغفيص نظير حسه الأمني العالي في إنقاذه الطفلة جوان الغلفص بمدينة بريدة.

وخلال التكريم الذي حضره مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ووالد الطفلة يوسف بن علي الغلفص, قدم سمو الأمير فيصل بن مشعل شكره لوكيل رقيب ناصر الغفيص, مشيداً بحسه الأمني العال, مثمناً ما يقوم به رجال الأمن من جهود مبذولة لتحقيق ما تصبوا له القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ, منوهاً بدور رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية والعسكرية وتفانيهم في أداء عملهم ، وما يبذلونه من جهود وأعمال وخدمات عالية الأداء

وعبر وكيل رقيب ناصر الغفيص عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة تجاه أبنائه من رجال الأمن، مؤكداً على أن هذا التكريم دافع له ولزملائه لتأدية المهام المناطة بهم بكل دقة واهتمام ، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع. Advertisements





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