تعليم جازان يرفع التهاني للقيادة.. ومدارسها تحتفي باليوم الوطني

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، باسمه واسم أسرة التعليم بالمنطقة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ«89» للمملكة.

وستنظم الإدارة حفلًا بهذه المناسبة تحت رعاية أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، كما تشارك بعددٍ من الفعاليات في عدة مواقع داخل المنطقة كالكورنيش الشمالي والمركز الثقافي؛ مشاركة للمجتمع بهذه المناسبة الغالية.

وتبدأ مدارس التعليم بالمنطقة الاحتفالات- غدًا الأربعاء- عبر العديد من الأنشطة كالبرنامج التوعوي، الذي يحذّر من تداول المقاطع المعادية تحت شعار «كن حذرًا»، والبرامج الثقافية والقصائد الوطنية، وتكريم أبناء الشهداء والمرابطين، وعرض نماذج من أقوال القادة، ورسائل للجنود على الحدود، وغيرها من الأنشطة التي تعزِّز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات، وتسلّط الضوء على جهود الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- في توحيد البلاد، والنجاحات التي تحققها المملكة يومًا بعد يوم.

ووصف أبوهادي هذا اليوم، بأنه يوم من أيام الامتنان والولاء والعزة بهمة حتى القمة؛ عرفانًا بالعهد الزاهر بقيادة ملك النماء والعطاء خادم الحرمين الشريفين، ومساندة قائد رؤية هذا الوطن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أخذ بيد هذه البلاد بهمته وعنايته؛ لتتربع على القمة.

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وأكد أبوهادي، أن هذا الوطن كالغيث ترتوي منه قلوب المحتاجين، ويحمل على عاتقه قضايا الإنسان في أرجاء الأرض، وتتجمل البلدان بحضوره وريادته في مجالات السياسة والاقتصاد، مضيفًا أن الجميع يسعى لتأهيل أبناء اليوم لبناء أجيال المستقبل؛ ليكونوا الاستثمار الأمثل لوطنهم، مشددًا على أن الوطن قيمة عليا لن نسمح لأصحاب الأهواء وأتباع الفكر المنحرف باختطافه؛ مهما أظهروا القرب وتغيرت أساليبهم، سائلًا الله للمملكة دوام العزة والرفعة، والنماء والأمان.

وقال المساعد للشؤون التعليمية ياسر دويري، إن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا فرصة لاستذكار الجهود العظيمة، التي بذلها مؤسس هذه الدولة المباركة، الذي قدَّم للعالم أجمع مملكة متماسكة، ونموذجًا يحتذى به في وحدة الصف وتلاحم القيادة مع الشعب، وواصل أبناؤه البررة من بعده رحلة ميمونة تميزت بالأمن والأمان، والتطور والازدهار والنماء، وصولًا إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين.

وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم، أن المملكة تعيش اليوم حاضرًا مزدهرًا، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وعصرًا مليئًا بإنجازات متواصلة في شتى المجالات، وتتبوأ مكانة مرموقة بالمحافل الدولية، وتقدم للعالم يوميًا قصص نجاح متعددة سياسيًا وأمنيًا، واقتصاديًا وثقافيًا وتعليميًا وعلى كل الأصعدة، يفخر بها كل مواطن ومقيم على أرضها الطاهرة، مشيرة إلى أن الرؤية الطموحة للمملكة بدأت تظهر ملامحها المباركة خيرًا وتطورًا ونماءً، جعلت الجميع يتطلع وينتظر مستقبلًا مشرقًا.

ورفع المساعد للشؤون المدرسية الدكتور خالد عسيري، شكره للقيادة الرشيدة على الاهتمام الخاص، الذي توليه لقطاع التعليم، والذي نال نصيبًا كبيرًا من الدعم كباقي المجالات، التي شهدت نموًا وتطورًا متسارعًا يسابق الزمن، مضيفًا أن الخطط التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، استثمرتها وزارة التعليم في توظيف إمكانات بلادنا وطاقة أبنائها؛ لتحقيق مستقبل أفضل للوطن، وتخريج جيل متسلح بالعلم والمعرفة والمهارات بزيادة الاهتمام بجودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة منسوبيها، وافتتاح الجامعات، وسد الهوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وضمان حصول كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد .