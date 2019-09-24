الجبير: الأسلحة المستخدمة بهجومي أرامكو إيرانية ونتحقّق من مصدر إطلاقها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إننا نقوم بالتحقيق حول مصدر إطلاق الصواريخ على منشأتي أرامكو.

وأضاف الجبير، خلال جلسة حوارية على هامش مشاركته في الاجتماع الـ74 للأمم المتحدة بنيويورك، «هدفنا أن نعطي أدلة قوية للعالم؛ بشأن حقيقة ما جرى في هجوم أرامكو»، وفقًا لقناة العربية.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية، أننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمتنا إيران (..)، والتحقيقات الأولية أظهرت أن الأسلحة التي اُستخدمت في هجوم أرامكو إيرانية، وسنواصل العمل مع الحلفاء؛ حتى تكون لنا الخيارات المناسبة في التعامل مع إيران.

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واستطرد الجبير: يجب إنهاء السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، فإيران تدعم الإرهاب وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران، كان اتفاقًا ضعيفًا ويجب تعديله.

وواصل الجبير قائلًا: «نعمل على التوصُّل إلى موقف دبلوماسي قوي للرد على إيران، ونعمل مع واشنطن حلفائنا الأوروبيين؛ للتوصُّل إلى خيار جماعي للتعامل معها، منوهًا بأنه لا يمكن للبنوك الأوروبية التعامل مع آلية انستكس لالتفاف إيران على العقوبات».

وشدَّد الجبير، على أن التهدئة لا تنفع مع إيران، فالمشكلة الإيرانية مركبة، أهمها البرنامج الصاروخي ورعايتها حزب الله والحوثيين (..)، وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بشأن إيران شامل، ويجب بالفعل تعديل الاتفاق النووي.