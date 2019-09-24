بالصور.. القوات البحرية بجدة تحتفل باليوم الوطني

احتفلت قاعدة الملك فيصل البحرية باليوم الوطني؛ تعبيرًا عن ولاء ووفاء منسوبيها للوطن الغالي، وذلك عبر العديد من الفعاليات.

وتضمَّنت فعاليات الاحتفال، عروضًا للطيران البحري والقوات الخاصة، إضافة لمشاركة درَّاجي الأسطول الغربي، وعروضًا لفصيل البيانات، فضلًا عن مشاركة منسوبي نادي الأبناء بعددٍ من العروض القتالية .

كان قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، قد رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة اليوم الوطني .

وقال قائد القوات البحرية: إن مناسبة اليوم الوطني «89»، لهي مناسبة وطنية لتجديد العهد على الولاء والطاعة، والوفاء للقيادة الحكيمة والوطن الغالي، وفي مثل هذه الأيام من كل عام، يعبِّر أبناء الوطن عن عظيم تقديرهم وإجلالهم لملحمة البطولة، التي قادها المؤسس الحكيم- رحمه الله- ورجاله، واستطاعوا التغلّب على جميع التحديات والصعوبات؛ نحو توحيد وبناء دولة يشار إليها بالبنان في كل المحافل الإقليمية والدولية.