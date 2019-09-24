رئيس الوزراء العراقي يزور المملكة ويلتقي خادم الحرمين وولي العهد.. غدًا الأربعاء

يُجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، غدًا الأربعاء، زيارة للمملكة العربية السعودية، تستغرق عدة ساعات.
ويلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين.
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