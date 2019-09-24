منشآت تعزز قدرات المنشآت الناشئة بحملة «تشجيعهم دعم للوطن»

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» حملة لتحفيز المنشآت الوطنية الناشئة تحت شعار «تشجيعهم_دعم_للوطن»، بالتزامن مع اليوم الوطني.

يأتي ذلك بهدف تعزيز القدرة على إنتاج ابتكارات داعمة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتمكين الشباب من القيام بأعمال تحلق عاليًا في سماء النجاح والازدهار، إضافة إلى رفع حس الإبداع والابتكار والتطوير لدى رواد ورائدات الأعمال.

وتُركّز «منشآت» من خلال الحملة التي ستستمر حتى 30 سبتمبر الجاري على زيادة تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات لزيادة مشترياتهم من المنشآت الوطنية الناشئة لترتفع قدراتها التنافسية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خصوصًا أن المنشآت الناشئة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر دخله، وتسهم مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة داعمة وحاضنة للإبداع والابتكار.

ويأتي إطلاق الحملة التزامًا من «منشآت» برؤيتها لجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرّكًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في المملكة ولتحقيق رؤية 2030، وفق رسالتها لتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العامّ والخاص والقطاع غير الربحي محليًّا ودوليًّا.

يذكر أن «منشآت» تحرص على إثراء ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على الابتكار لإنشاء مشاريع جديدة، بتوظيف التقنيات الحديثة لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، وتحفيزها بحلول متنوعة مثل التجارة الإلكترونية، وتقديم الاستشارات والإرشاد عبر مراكز دعم المنشآت وبرنامج الاستشارات الإلكترونية، وتقييم المنشآت للوقوف على نقاط قوتها والفرص المتاحة أمامها في بداية مسيرتها، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل.