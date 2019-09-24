شهد كورنيش الخفجي، جريمة قتل مروعة فجر اليوم، حيث أقدم شاب على طعن آخر بسكين، إثر خلاف بينهما، فأرداه قتيلًا في الحال. وأكدت مصادر أمنية لـ«عاجل» أن الجهات المختصة انتقلت للموقع وباشرت الجريمة فور وقوعها. «عاجل» ستوافيكم بالتفاصيل حال توفرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة في الفجر.. شابّ يطعن آخر فيرديه قتيلًا على كورنيش الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.