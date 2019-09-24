بالصور.. أمير القصيم يكرّم الغفيص لإنقاذه الطفلة جوان

كرَّم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وكيل رقيب ناصر بن جارالله الغفيص؛ نظير حسه الأمني العالي في إنقاذه الطفلة جوان الغلفص بمدينة بريدة.
جاء ذلك، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، ووالد الطفلة يوسف بن علي الغلفص؛ حيث قدَّم الأمير فيصل شكره للغفيص، مشيدًا بحسه الأمني، ومثمنًا جهود رجال الأمن لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الحكيمة، منوهًا بدورهم في كل القطاعات الأمنية والعسكرية وتفانيهم في أداء عملهم، وما يبذلونه من جهود وأعمال وخدمات عالية الأداء.
وعبَّر الغفيص عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على اللفتة الكريمة تجاه أبنائه من رجال الأمن، مؤكدًا أن هذا التكريم دافع له ولزملائه لتأدية المهام المنوطة بهم بكل دقة واهتمام.
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