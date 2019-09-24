735 شابًا يصنعون لوحة وطنية في ماراثون «مسك الخيرية»

نظَّم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة الـ89، ماراثون مسك للدراجات الهوائية شمال مدينة الرياض على مسافة طولها 20 كيلو مترًا، بمشاركة 735 شابًا.

ويسعى مركز مبادرات مسك من تنظيم الماراثون، إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المجتمعية، وتعزيز ممارستها من أجل صحة الأفراد، إلى جانب تشكيل لوحة وطنية تعكس الولاء والانتماء لهذا الوطن الكبير؛ حيث أبدى المشاركون في الماراثون فرحتهم باليوم الوطني حاملين الأعلام والشعارات الوطنية خلال مسيرتهم.

وأقام مركز مبادرات مسك ممثلًا في مبادرة التواصل المجتمعي قبل إطلاق الماراثون، ورشة عمل مبسطة حول أهمية وفوائد ممارسة الرياضة، والتي شهدت تزويد المشاركين بمعلومات ونصائح خاصة بالماراثون الذي انطلق بقيادة 45 قائدا، يتبع كل واحد منهم مجموعة مشاركين؛ حيث حمل الجميع أساور مرقمة حسب كل مجموعة، بحيث يسير الجميع بشكل انسيابي وآمن.

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ويحرص مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية على أن تتواكب مبادرة ماراثون الدراجات الهوائية مع رؤية المملكة 2030، التي لم تغفل أهمية ممارسة الرياضات ذات الفعالية؛ بما يسهم في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط صحي وحيوي.

يُذكر أن مركز المبادرات في مسك الخيرية يعمل على إطلاق برامج متنوعة بعدة مبادرات هي: الزمالة والتدريب، والتواصل المجتمعي، ومسك الابتكار، ومسك القيم، ومنتدى مسك العالمي؛ حيث يركز على الشباب في أنحاء البلاد وتوافر مختلف الوسائل لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها وتوفير البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور واغتنام الفرص في مجالات العلوم والفنون الإنسانية.

وتختص مبادرة التواصل المجتمعي بتنظيم وإطلاق منصات اجتماعية متعددة مثل مبادرة حكايا مسك، وجدة التاريخية، وعوالمنا الخاصة بالأطفال وغيرها لتحفيز أبناء وبنات المجتمع لإطلاق طاقاتهم وزيادة الثقة بمواهبهم، كون هذه المنصات تتيح فرصة التمكين للمبدعين عبر استعراض أعمالهم وإنجازاتهم أمام أبناء جيلهم ومن يزور هذه المنصات من المهتمين الذين يجدون في المشاركين فرصًا لتطوير أعمالهم وبناء شراكات وتنمية للمشروعات الصغيرة عبر رأس المال البشري الذي يعتمد على الأفكار والقدرات التي يحظى بها الشباب والشابات السعوديون، فضلاً عن ما تقدمه هذه المنصات من فرص تطوعية تهدف إلى تنمية الوعي بأهمية العمل التطوعي في المجتمع.