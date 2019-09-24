عرض ثلاثي الأبعاد في احتفالات صحة نجران باليوم الوطني

أكد مدير عام الشؤون الصحة بمنطقة عسير ومنطقة نجران خالد بن عايض عسيري أن المملكة تحتفل كل عام باليوم الوطني، ويعيش أبناؤها هذا اليوم المجيد بمشاعر الفرح والسعادة لتعكس ما يكنونه من محبة وولاء وانتماء لهذا دوت الخليج المعطاء وقادته المخلصين.

يوم مجيد

قال العسيري بمناسبة الذكرى الـ89 لليوم الوطني للمملكة «نستذكر في هذا اليوم المجيد، الذكرى التاريخية الكبرى في توحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، عندما وحّدها تحت راية التوحيد، وبنى هذا الكيان الشامخ على أسس راسخة ونهج قويم مستمد من كتاب الله جل وعلا، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلق مسيرة البناء والتطوير والتنمية، التي تواصلت من بعده على يد أبنائه الملوك البررة، حتى عهد قائد مسيرة التنمية والتقدم والبناء ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

ذكرى مجيدة

أضاف العسيري «أن ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ذكرى ملهمة لكل مواطن سعودي، ذكرى تؤكد على أن أصحاب الرؤى الإستراتيجية والهمم العالية والغايات النبيلة قادرون على تحقيق رؤاهم مهما كانت التحديات، فنحن اليوم نعيش في عهد زاهر تعددت فيه الإنجازات وتوالت النجاحات في شتى المجالات في ظل قيادة حكيمة ومواطنة صادقة وتلاحم فريد وبناء شامخ ورؤية طموحة تسابق الزمن لرسم مستقبل أجيال دوت الخليج نحو رخاء دائم وازدهار مستمر».

رؤية حكيمة

تابع العسيري «يشهد وطننا الشامخ نهضة عمت الأرجاء في إطار العمل المتواصل لتحقيق رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية الطموحة والتي يعمل لتحقيقها كل مواطن سعودي، مستمدين العزم والأمل من الله تعالى ثم من قيادتنا الرشيدة، في وطن ينعم بالأمن والأمان، ويفتخر بالتلاحم القوي والترابط المتين بين قيادته وشعبه، ونتباهى ونعتز بما شهدته بلادنا من إنجازات كبرى على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، في ظل اهتمام قادتنا الكرام بالإنسان والمكان». وقال «في الجانب الصحي فقد حظيت الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات بكل رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مما كان له عظيم الأثر في إنجاز خطط وبرامج تطويرية لوزارة الصحة بصفة عامة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ومنطقة نجران بصفة خاصة، الرامية إلى تحسين كفاءة الأداء وخدمة المريض ورفع مستوى تأهيل كافة الممارسين الصحيين والعاملين في المجال الصحي، وأسهمت في تقديم خدمات طبية نوعية وتقدم ملحوظ». وواصل حديثه «إنني بهذه المناسبة الوطنية الغالية أتشرف باسمي ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات صحة عسير وصحة نجران برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات والولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام والاستقرار والرخاء وأن يديم الأمن والأمان ظلا وارفا، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكل عام ووطننا الغالي يرفل في ثياب العز والرخاء والاستقرار».

مسيرة وطن

قال نائب مدير صحة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم «إن اليوم الوطني فرصة لاستعراض مسيرة وطن يخطو بهمة نحو القمة، وبهذه المناسبة أرفع أجمل وأسمى عبارات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة العزيزة على نفوس الجميع». وأضاف بني هميم «أن ذكرى اليوم الوطني 89 مناسبة فخر واعتزاز لكل مواطن يستذكر فيها ملحمة توحيد وطننا الغالي علي يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ويستعرض فيها مسيرة العطاء والبناء التي واصلها أبناؤه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».

Advertisements

عهد زاهر

أوضح بني هميم «أن المملكة تشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده ازدهارا اقتصاديا ومعرفيا يواكبه قوة سياسية رُسمت ملامحها بالحزم والعزة فكانت الهمة دافعا إلى القمة، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتضع وطننا ضمن إستراتيجيات شملت كافة المجالات لتثبت مكانة المملكة وتبني لمستقبل واعد ومشرف». وأشار إلى أن جميع القطاعات الخدمية بما فيها الصحية حظيت بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة في كافة المناطق ومنها منطقة نجران، التي شهدت خلال العام الحالي تنفيذ مشاريع تخصصية بقيمة إجمالية تجاوزت 63 مليون ريال، شملت مشروعات إنشاء مركز الأورام ووحدة الحروق، وتطوير مركز جراحات اليوم الواحد، وإنشاء وتجهيز 4 مراكز رعاية صحية حكومية حديثة لتصل نسبة المباني الحكومية 83 % من إجمالي مراكز المنطقة، إضافة إلى مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية ومشروع تطوير مستشفى نجران العام البلد في مرحلته الثانية.

لافتا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن مبادرات برامج التحول الوطني 2020، ووفق ركائز رؤية دوت الخليج 2030، الرامية إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية وتعزيز صحة المجتمع ووقايتهم من الأمراض المعدية والمزمنة.

الصحة تحتفل

احتفلت صحة منطقة نجران بفعاليات اليوم الوطني الـ89، من خلال عدد من البرامج والأنشطة وفي مقدمتها عرض ثلاثي الأبعاد على واجهة مبنى الشؤون الصحية يشمل أناشيد وطنية وصور القادة ومسيرة وطنا الغالي لمدة 5 أيام من 19 ـ 23 سبتمبر، وتنظيم حملة ‬ بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني بمستشفى الملك خالد للتبرع بالدم تحت شعار «دماؤنا فداء لجنودنا البواسل»، فيما قام عدد من قيادات صحة المنطقة بزيارة المرضى المنومين في مستشفيات المنطقة ومشاركتهم فرحة دوت الخليج بالهدايا والأعلام الوطنية، تزينت جميع المستشفيات بالمنطقة بالإضاءات الخضراء وألوان دوت الخليج احتفاء باليوم الوطني، كما نظم مجمع الأمل للصحة النفسية فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني تستهدف المرضى والممارسين الصحيين بهدف رفع معايير سلامة المرضى.

سلامة المرضى

أكد المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان، أن سلامة المرضى تعد إحدى أهم أولويات منظومة الصحة بوصفها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية. كما أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد أحد مبادرات منظومة الوزارة؛ لتحسين الرعاية الصحية.

وإنفاذا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي. يُمثل المركز المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى، والحد من الأخطاء الطبية، ويعمل على وضع الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، والتأكد من تناغمها مع مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، وضمن مبادراتها المجتمعية قدمت الصحة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني عددا من المحاضرات التوعوية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، بالإضافة لأخذ عينات للضغط والسكر وتقدم العديد من الهدايا والجوائز القيمة والنشرات التوعوية لزوار مهرجان نجران‬ للتسوق والترفيه.‬