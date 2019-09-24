تكريم ذوي الشهداء وملاحم الجنود يتصدران الاحتفالات

تفاعل المواطنون في مناطق المملكة مع فعاليات الاحتفالات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة، ففي الحد الجنوبي أقيم احتفال تم خلاله تكريم ذوي الشهداء والمصابين، وتصدرت الاحتفالات ملاحم الجنود البواسل، كما حرصت الأسر على اصطحاب أطفالها للمشاركة في الفعاليات والاستمتاع بها، فيما تواصل الكثير من الشباب مع الفقرات المنوعة.

أمير جازان بالنيابة يشارك أبناء وذوي الشهداء احتفالاتهم

شارك أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز أهالي المنطقة، وأبناء وذوي الشهداء احتفالاتهم بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بساحة الاحتفالات بالمدينة الجامعية، وسط أفراح وطنية رسمت البهجة على محيا المنطقة، والتي عززت الانتماء الوطني، والملاحم البطولية، التي يسطرها الجنود المرابطون بالدفاع عن دوت الخليج والمواطن والمقدسات، والتي تصدرت احتفالات الأهالي، في تأكيد على اللحمة الوطنية التي تجمع بين الشعب والقيادة، ومناصرة الأبطال، والوقوف بوجه كل من يحاول المساس بأمن دوت الخليج ومقدراته.

واشتمل حفل أهالي منطقة جازان على عدد من اللوحات الوطنية، والتي حفلت بالإنجازات المحققة، وتمثلت في: كلمة اللجنة المنظمة لمدير الجامعة مرعي حسين القحطاني، وكلمة الأهالي لحمود أبوطالب، وقصيدة شعرية للشاعر موسى عقيل، وأوبريت بعنوان «طموحنا حد السماء».

وأكد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، أن جميع أبناء هذه البلاد العزيزة على قدر كبير من الإخلاص والوفاء للوطن، والحفاظ على وحدته ومنجزاته ومكتسباته، ومواصلة العمل لتحقيق النماء والازدهار، منوها ببسالة وشجاعة الجنود البواسل في الذود عن دوت الخليج، وحماية حدوده من كل معتد يريد المساس بأمنه واستقراره، وأن ما يسطرونه من أعمال بطولية بالحد الجنوبي، للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، وتقديم أرواحهم في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة، مثمنا ما توليه من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب، معربا عن سعادته بمشاركتهم والأهالي فرحتهم بالوطن، والتي تعد مناسبة عظيمة على الجميع

تكريم ذوي الشهداء والمصابين

على بعد أمتار من الحدود، احتفل أهالي محافظة الحرث بالحد الجنوبي مساء أمس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89، وذلك بحضور محافظ محافظة الحرث إبراهيم يحي الألمعي في قصر فرحتي للاحتفالات الذي نظمته وأشرفت عليه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وعدد من الجهات الحكومية والخدمية والأهلية، وفور وصول المحافظ بدأ الحفل بالنشيد الوطني الذي شاركت فيه كشافة لجنة التنمية الاجتماعية بالحرث. ثم ألقى محافظ الحرث كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونقل التهاني أيضا لأمير جازان ونائبه وإلى كافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 89، مؤكدا مكانة المملكة العظيمة وما تنعم به من أمن وأمان واستقرار، وقدم شكره القائمين على الحفل راجيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، ثم تم تكريم ذوي الشهداء في الحد الجنوبي وتكريم المصابين أيضا تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة. واختتم الحفل بالعرضة السعودية الذي شارك فيها المحافظ وعدد من المشايخ والأعيان والجمهور الحضور.

الباحة تحتفل بالأهازج والعرضة الجنوبية

اطلع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، على فعاليات «همة حتى القمة» التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك بطريق الملك سعود بمدينة الباحة. ولدى وصول مقر الفعاليات استقل عربة الغولف ثم تجول في الموقع وشاهد ما يقدم من فعاليات للمواطنين والزوار احتفاء بيوم دوت الخليج التي تضمنت العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي، ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج تقدمها فرق فلكلورية، مرددة الأهازيج الوطنية، بالإضافة إلى العرضة الشعبية، والورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة، وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء.

كما شاهد أمير الباحة أجنحة الجهات الحكومية المشاركة في الفعاليات. والتقى خلال الزيارة بالعديد من المواطنين الذي قدموا له التهنئة بهذه المناسبة، فيما شارك في العرضة الجنوبية.

احتفالات فنية في الدرب

احتفى أهالي محافظة الدرب مساء أول من أمس بذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ 89، وعلى شرف المحافظ صالح القحطاني وعدد من رؤساء المراكز والإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بساحة ملعب البلدية. واشتملت الفعاليات على معرض فني وتشكيلي تضمن العديد من اللوحات الفنية والتشكيلية من تنفيذ الحسين صيام، بالتعاون مع البلدية والتي تبرز ما وصلت إليه المحافظة من تطور ونمو في جميع المجالات في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وسلم القحطاني جوائز مالية للفائزين بالمرسم الحر والرسم لايف وأيضا كأس بطولة همة حتى القمة لمنتخب الدرب بعد تغلبه على منتخب الشقيق. وشهد الحفل تقديم العديد من اللوحات الغنائية والإنشادية الوطنية والفنون الشعبية التي تشتهر بها محافظة الدرب وغيرها من محافظات منطقة جازان، كما شاركت الفرق التطوعية للمشاركة المجتمعية بمستشفى الدرب العام احتفالية الأهالي باليوم الوطني 89 في شارع الفن ببلدية محافظة الدرب ضمن فعاليات معرض البلاك لايت والخدمات الصحية بالمركز الصحي في أبو السداد المحافظة والمرسم الحر مساء أول من أمس. وزار محافظ الدرب صالح القحطاني المعارض المصاحبة لاحتفالية اليوم الوطني واستمع لشرح مفصل عن صور معرض البلاك لايت بشارع الفن.

Advertisements

عزف مقطوعات بآلة الكمان لأغان وطنية بغرفة الرياض

أقامت غرفة الرياض حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وكان ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعدد من أعضاء المجلس وأمانة الغرفة وموظفيها وموظفاتها. وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية المتنوعة مثل القصائد الوطنية التي ألقاها الراوي محمد الشرهان، وبعض القصص والمواقف التاريخية حول توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، كما اشتمل الحفل على عزف منفرد بآلة الكمان لعدد من المقطوعات الموسيقية لأغاني وطنية شهيرة، إلى جانب العرضة السعودية التي شارك فيها أغلب الحضور.

140 ألف زائر لاحتفالات الأحساء

برعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، شهد وكيل المحافظة معاذ الجعفري، مساء أول من أمس حفل الأهالي باليوم الوطني الـ 89، الذي انطلق في متنزه الملك عبدالله البيئي جنوب مدينة الهفوف، وبحضور جماهيري تجاوز الـ 140 ألف زائر وزائرة في 8 مواقع مختلفة. وأوضحت اللجنة الإعلامية أن عدد زوار متنزه الملك عبدالله البيئي أكثر من 70 ألف زائر بحسب إحصائية إدارة المتنزه، وتفاعل زوار الفعالية مع الفعاليات وترديد الأهازيج الوطنية، كما استمتعوا بالأوبريت الوطني «تدللي يا دار»، والذي أقيم على المسرح المائي المطل على النافورة الراقصة وسط المتنزه، وهو من إنتاج أمانة الأحساء، بالإضافة إلى تقديم عدد من عروض الفنون الشعبية، ومسرحية ونشاطات للأطفال والعائلات في أجواء وطنية عائلية ترفيهية.

جدارية قل شيئا بمعهد الإدارة العامة

بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب عايض القحطاني، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمعهد، أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، وحضر الاحتفال نواب المدير العام للمعهد، ومديرو عموم الإدارات بالمركز الرئيس للمعهد، ومنسوبو المعهد من أعضاء هيئة تدريب وموظفين. وكذلك عدد من دارسي البرامج الإعدادية، والمتدربين من منسوبي الأجهزة الحكومية، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، كما قام مدير عام المعهد والمسؤولين بالمعهد بتسجيل مشاعرهم الوطنية بهذه المناسبة على لوحة جدارية بعنوان «قل شيئاً للوطن». وقد تم رفع الأعلام واللوحات ذات المضامين والشعارات الوطنية في أرجاء المعهد، كما صدحت الأغاني الوطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

14 ساعة في الخفجي

لوحات من الحب والولاء والوفاء للوطن ولرجاله البواسل جسدها، أهالي محافظة الخفجي في احتفالات ومسيره همة حتى القمة حيث احتفلت الخفجي باليوم الوطني لمدة 14 ساعات متواصلة. حيث احتضن كورنيش الخفجي ومركز الملك سلمان الحضاري فعاليات المحافظة برعاية محافظها محمد الهزاع، اشتملت على عروض الخيل والعرضة السعودية ومسرحيات وفقرات للأطفال وهدايا وطنية. إضافة لمسيرة شبابية جابت شوارع وساحات الخفجي.

80 ألف طالب

‏احتفل أكثر من 80 ألف طالب وطالبة باليوم الوطني الـ 89 في مدارس تعليم الخرج ومرحلة الطفولة المبكرة، وأندية الأحياء.

حيث شهدت المدارس صباح أمس برامج تربوية ووطنية متنوعة، عبّر من خلالها الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، ومدى حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، وتزيّنت أرجاء مدارس تعليم الخرج بالأعلام التي رفرفت عالياً حاملة راية التوحيد.