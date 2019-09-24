سياسي / وزير الخارجية يفتتح معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن



‫نيويورك‬ 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

افتتح معالي وزير الخارجية الدكتور ‫إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وشارك في الافتتاح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة ‫البحرين ، ومعالي وزير الخارجية اليمني محمد بن عبدالله الحضرمي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ويأتي هذا المعرض على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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22:49ت م

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