اليوم الوطني / منسوبو الإدارات الحكومية بالباحة يحتفون باليوم الوطني



الباحة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

احتفل عدد من الإدارات الحكومية في منطقة الباحة مع منسوبيها اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة الوطنية ، ورُفعت الأعلام واللوحات الوطنية في أرجاء الإدارات، و صدحت الأغاني الوطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة، كما وُزّعت الهدايا التذكارية التي تحمل الشعارات الوطنية والأعلام على الحضور والمشاركين.

//انتهى//

22:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.