اليوم الوطني / مسؤولو التعليم بسراة عبيدة يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني



ظهران الجنوب 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من مسؤولي التعليم بمحافظة سراة عبيدة , التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة التي يستحضر فيها الجميع جهود المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في توحيد المملكة تحت راية "لا اله إلا الله محمد رسول الله"، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.

وقال مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي : يسرني بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أن أرفع أسمى التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه بما شهدته المملكة من تطور في شتى المجالات ومن ذلك قطاع التعليم الذي يفخر بما تحقق من إنجازات محلية وإقليمية وعالمية تمثلت في الفوز بالمنافسات المرموقة، بحضور الطلاب والطالبات في شتى المحافل العلمية باقتدرا ومهارة ومعرفة رصينة ، وما تزال عجلة النمو متسارعة لا تتوقف ، سائلا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم نعمة الأمن والأمان .

بدوره أكد المساعد للشؤون التعليمية تركي بن أحمد الفالح أن الجميع يعيشون هذه الأيام مناسبة غالية عظيمة في نفس كل مواطن سعودي ينعم بالأمن والأمان ورغد العيش تحت ظل حكومة رشيدة أدام الله عزها بقيادة ولاة أمرنا وسدد خطاهم ، رافعاً أصدق التهاني وصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو أمير منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد وأن يحفظ جنودنا البواسل ويسدد رميهم وينصرهم على أعداء الوطن.

من جانبه قال المساعد للشؤون المدرسية سعد يحيى حضرم آل عمامة : الْيَوم الوطني للمملكة هو مناسبة خالدة محفورة في الذاكرة والوجدان هذا الْيَوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة يوم يشهد له التاريخ بمدى التطور والازدهار عاشه ويعيشه كل من على ثرى هذا الوطن الشامخ , سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .

من جهتها قالت المساعدة للشؤون التعليمية أفنان بنت حسين الشريف : من موطن العز موطن الفخرموطن الشرف نتحدث فخورين دائماً عن وطنيتنا وعروبتنا وقيمنا وأصالتنا،نتحدث دائماً عن قادتنا الرشيدة عن مجد الوطن التليد،نتحدث ورؤسنا مرفوعة كيف لا ونحن في نعيم متزايد أمن وأمان منذ أن أعلن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود-رحمه الله- توحيد المملكة العربية

//انتهى//

22:35ت م

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ظهران الجنوب 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مسؤولي التعليم بمحافظة سراة عبيدة , التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة التي يستحضر فيها الجميع جهود المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في توحيد المملكة تحت راية "لا اله إلا الله محمد رسول الله"، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.وقال مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي : يسرني بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أن أرفع أسمى التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .ونوه بما شهدته المملكة من تطور في شتى المجالات ومن ذلك قطاع التعليم الذي يفخر بما تحقق من إنجازات محلية وإقليمية وعالمية تمثلت في الفوز بالمنافسات المرموقة، بحضور الطلاب والطالبات في شتى المحافل العلمية باقتدرا ومهارة ومعرفة رصينة ، وما تزال عجلة النمو متسارعة لا تتوقف ، سائلا الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم نعمة الأمن والأمان .بدوره أكد المساعد للشؤون التعليمية تركي بن أحمد الفالح أن الجميع يعيشون هذه الأيام مناسبة غالية عظيمة في نفس كل مواطن سعودي ينعم بالأمن والأمان ورغد العيش تحت ظل حكومة رشيدة أدام الله عزها بقيادة ولاة أمرنا وسدد خطاهم ، رافعاً أصدق التهاني وصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو أمير منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد وأن يحفظ جنودنا البواسل ويسدد رميهم وينصرهم على أعداء الوطن.من جانبه قال المساعد للشؤون المدرسية سعد يحيى حضرم آل عمامة : الْيَوم الوطني للمملكة هو مناسبة خالدة محفورة في الذاكرة والوجدان هذا الْيَوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة يوم يشهد له التاريخ بمدى التطور والازدهار عاشه ويعيشه كل من على ثرى هذا الوطن الشامخ , سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .من جهتها قالت المساعدة للشؤون التعليمية أفنان بنت حسين الشريف : من موطن العز موطن الفخرموطن الشرف نتحدث فخورين دائماً عن وطنيتنا وعروبتنا وقيمنا وأصالتنا،نتحدث دائماً عن قادتنا الرشيدة عن مجد الوطن التليد،نتحدث ورؤسنا مرفوعة كيف لا ونحن في نعيم متزايد أمن وأمان منذ أن أعلن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود-رحمه الله- توحيد المملكة العربية السعودية ، ففي فترة وجيزة تجاوزنا كل التحديات وأصبح هذا الوطن منارة علم ومعرفة ليتربع على عرش التقدم والازدهار .//انتهى//22:35ت م0387

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