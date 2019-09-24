

الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي اليوم حملة للتبرع بالدم تستهدف منسوبي ومنسوبات الوزارة تحت شعار " في اليوم الوطني نتبرع بدمّنا للوطن ".

وكان في مقدمة المتبرعين كل من معالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي ومعالي المساعد المهندس محمد بن ناصر الجاسر وبمشاركة عدد كبير من منسوبي الوزارة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية لدى الموظفين، بالإضافة إلى التعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده، ونشر ثقافة البذل والعطاء.

// انتهى //

22:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم حملة للتبرع بالدم احتفالًا باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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